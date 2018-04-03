Утро - это время, когда женщина может быть сама собой, без макияжа, без прически, в домашней обстановке — прекрасная в своей природной красоте!

Утро — это время, когда женщина может быть сама собой, без макияжа, без прически, в домашней обстановке — прекрасная в своей природной красоте! В это время у нее есть возможность не играть роль и не надевать маски. И не важно, кто эта женщина: кинозвезда, певица или супермодель. Вероник просто приходила одна в дом знаменитостей и начинала съемку. Никаких гримеров, ассистентов и дополнительного света. Это придавало естественности, и никому не нужно было специально позировать. Известные женщины, как и остальные, зевают, курят, кто-то еще «спит» и толком вроде и не вставал, а кто-то уже играет с детьми и животными и гостеприимно предлагает выпить кофе. Сама Вероник говорит о своей работе: «Когда человек просыпается, он еще не успел нацепить свою маску, он еще в полусне, он никого не изображает. Он просто тот, кто есть на самом деле. И они все — слушай, они такие трогательные!»