Бывшая толстушка показала свое тело после похудения на 50 кг.

Американка Эльна Бэйкер всегда была толстушкой. К 20 годам вес девушки составлял целых 118 кг. По словам Эльны, именно эта цифра стала пределом. Вдруг она осознала, что не может больше так жить.Девушке удалось сбросить 50 кг. Но результат не совсем оправдал ее ожидания. Эльна столкнулась с новой проблемой — большим количеством обвисшей кожи. Она была везде, на всех участках тела. И перед Эльной встал выбор: избавиться от лишней кожи с помощью пластической хирургии или попытаться устранить проблему с помощью иных методов. И она выбрала второй вариант.Эльна перепробовала все возможные методы — от физических упражнений до косметических средств. Однако результат был неутешителен, кожа никуда не исчезала. И тогда девушка решилась на крайние меры.