Красивая подборка снимков с самыми красивыми и гламурными женщинами 1940-х.

Красивая подборка снимков с самыми красивыми и гламурными женщинами 1940-х. Подборка модных фотографий из того времени, что мы привыкли представлять себе исключительно черно-белым. А тут не просто цветные фотографии, а настолько качественные работы, что даже сегодня далеко не каждый модный фотограф так снимет. Еще очень интересно посмотреть на то, как выглядели и как одевались женщины той эпохи. Тем же, кто равнодушен к моде, думаю, будет небезынтересно увидеть, как выглядела красота до эпохи пластических операций, силикона и фотошопа.