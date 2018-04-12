Глядя на ее снимки можно забыть не только весь школьный курс математики, но и все остальное.

В Instagram все популярнее становится девушка из Беларуси Оксана Невеселая. На нее обратили внимание британские СМИ, когда выяснили, что она работает учителем математики в школе. А все началось с того, что видео, где девушка объясняет урок, попало в Интернет. Мы точно не знаем, действительно ли Оксана преподает, да это и не важно. Ведь глядя на ее снимки можно забыть не только весь школьный курс математики, но и все остальное.