Гармоничная и чувственная красота украинских женщин в традиционных костюмах и головных уборах, что переносит нас на 100 лет назад.

Гармоничная и чувственная красота украинских женщин в традиционных костюмах и головных уборах, что переносит нас на 100 лет назад. Мастерская "Треті Півні" недавно создала и выпустила потрясающую серию портретов девушек и девочек в традиционных украинских головных уборах. Команда мастерской хотела показать миру красоту уникальных обычаев своей родины. Венки обычно связаны со свадьбами и народными праздниками, а в современном использовании их цветочная эстетика имеет мирное назначение. Традиционно венки из цветов носили молодые и незамужние девушки как знак чистоты, невинности и права на избрание в качестве невесты. В дохристианские времена верили, что венки защищают девушек от злых духов.