25-летняя Сара Ингл (Sarah Ingle) из Денвера, США, является фанаткой сказок Диснея и обожает превращать себя в диснеевских принцесс.

25-летняя Сара Ингл (Sarah Ingle) из Денвера, США, является фанаткой сказок Диснея и обожает превращать себя в диснеевских принцесс. Будучи менеджером по маркетингу красавица Сара регулярно превращает себя в одну из девяти диснеевских принцесс в рамках проекта "Princess Ever After" и посещает детские больницы в таком виде. У Сары уже имеется 17 нарядов принцесс, на создание которых, по словам самой девушки, она потратила уже более $ 14 000. Сара сама по себе является ослепительно красивой девушкой, а в костюмах диснеевских принцесс и вовсе становится неотразима. Вы должны это увидеть!