В начале своей карьеры первая леди США была не такой красавицей, как сейчас.

В начале своей карьеры первая леди США была не такой красавицей, как сейчас. Жена Дональда Трампа одна из самых эффектных первых леди США, хотя не одна из самых популярных. Стильные луки и ухоженная внешность подчеркивают естественную красоту Мелании. Но мало кто видел, что известная женщина не всегда была такой красивой. В юности, когда Мелания Трамп еще только делала первые модельные шаги, ее черты лица были совсем обычными, и харизматичностью она не отличалась. По крайней мере, это показывают архивные фото, которыми поделился фотограф Стейн Джерко. Именно он в 1987 году разглядел в 16-летней Мелании будущую модель и красавицу.