Удивительные фотографии украинских женщин в традиционных нарядах.

Удивительные фотографии украинских женщин в традиционных нарядах. "Только малороссиянки да парижанки умеют одеваться со вкусом! Вы не поверите, как обворожительно одеваются дивчата, парубки тоже ловко: …это действительно народный, удобный и грациозный костюм, несмотря на огромные сапожищи. А какие дукаты, монисты! Головные повязки, цветы! А какие лица! А язык! Просто красота, красота и красота!" — писал художник Илья Репин, который исследовал украинскую тему и посвятил много своих полотен представителям украинского народа.