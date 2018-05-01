Израильский адвокат Ярдем Хахам стала интернет-сенсацией.

Израильский адвокат Ярдем Хахам стала интернет-сенсацией — пользователи заметили ее опубликованные селфи. Девушку из Тель-Авива уже завалили предложениями руки и сердца, а на ее аккаунт подписались более 224 тысяч человек. Фигура у Ярдем пышная, и она с удовольствием делает на этом акцент, надевая обтягивающую юбку и блузку в офис или же расслабляясь на пляже в бикини ярких цветов. Итак, девушка привлекательна, умна, хорошо танцует (судя по видео в Instagram), ну что еще для счастья надо?