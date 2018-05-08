25-летняя Гоар Аветисян, один из известных визажистов России, завоевала популярность своей работой.

25-летняя Гоар Аветисян, один из известных визажистов России, завоевала популярность своей работой — девушка проделывает настоящие чудеса с помощью макияжа. Гоар родилась в Армении, но вскоре с родителями переехала в Москву, где закончила школу и поступила в РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). Именно там Гоар, еще в 11-12 лет влюбившаяся во все, что связано с косметикой и макияжем, начала свою карьеру — подруги и одногруппницы постоянно просили будущего визажиста сделать им макияж. Свой инстаграм девушка использует не только для того, чтобы продвигать свои услуги, но и для обучения основам макияжа. Каждый день Гоар выкладывает в свой микроблог потрясающие снимки до и после.