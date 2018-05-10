63-летняя Лин Слейтер, которая случайно стала иконой стиля.

63-летняя жительница Нью-Йорка Лин Слейтер (Lyn Slater), работающая преподавателем в одном из университетов, вовсе не является обычным пожилым преподавателем в нашем понимании. Она обладает ярким и оригинальным стилем, который помог ей прославиться. Случилось это несколько лет назад, когда Лин стояла у Линкольн-центра, где регулярно проводятся различные модные показы. Образ женщины привлек внимание папарацци и туристов, которые приняли ее за известную в мире моды личность и стали ее фотографировать. Потом к Лин подошли журналисты и начали задавать вопросы, сама она очень смутилась данной ситуации, однако именно это сделало ее знаменитой. Теперь Лин известная в сети модница, которую знают под псевдонимом Accidental Icon («Случайная икона»).