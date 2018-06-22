Познакомьтесь с мыслями красавицы с Берега Слоновой Кости!
Летиция Ки, художница из Кот-д’Ивуар, готова показать свои волосы всему миру — но не просто так, а в виде креативных скульптур, изображающих различного рода жесты.
Летиция Ки, художница из Кот-д’Ивуар, готова показать свои волосы всему миру — но не просто так, а в виде креативных скульптур, изображающих различного рода жесты.
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