Голди Джеймисон Конклин от рождения принадлежала к клану Цапли из племени сенека и жила в резервации Аллегани, на юго-западе штата Нью-Йорк.

Голди Джеймисон Конклин от рождения принадлежала к клану Цапли из племени сенека и жила в резервации Аллегани, на юго-западе штата Нью-Йорк. Среди своего народа была известна под именем Ах-Вех-Ию, что означает Красивый цветок. В 1900-х годах девушку в качестве модели наняла компания по производству столовых приборов, так и появились эти фотографии. В начале прошлого века тысячи компаний использовали изображения коренных народов в рекламных целях, подпитывая популярные в американской культуре стереотипы «благородного дикаря» и «индейской принцессы». Хотя, как известно, у индейцев не было королей или царей, поэтому и принцесс быть не могло.