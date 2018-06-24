Ясмина Росси не только является бабушкой двоих внуков, но и работает фотомоделью.

Женщины, которым уже больше 25 лет имеют немного шансов, чтобы построить карьеру модели не говоря уже о 61-летнем возрасте. Но это негласное правило не относится к Ясмине Росси (Yasmina Rossi) родившейся 21 декабря 1955 года, которая не только является бабушкой двоих внуков, но и работает фотомоделью и снимается для таких известных международных брендов, как YSL, Marks & Spencer, Hermes и многих других. Ясмина Росси доказывает, что после 50-ти жизнь только начинается! Ясмина Росси не только является бабушкой двоих внуков, но и работает фотомоделью и снимается для таких известных международных брендов, как YSL, Marks & Spencer и многих других