Пикси Фокс - девушка, которая перенесла множество операций, чтобы стать, как подружка кролика Роджера.

Пикси Фокс - девушка, которая перенесла множество операций, чтобы стать, как подружка кролика Роджера. Кто не видел фильм "Кто подставил кролика Роджера"? Все видели, классное кино, надо сказать, всем рекомендуем. Вот и 25-летняя модель Пикси Фокс видела его, особенно ей нравилась Джессика Рэббит, которая по сей день считается одной из самых сексуальных мультипликационных героинь. Пикси Фокс настолько влюбилась в Джиссику, что решила стать максимально похожей на нее. Для этого она удалила 6 ребер, чтобы создать 14-дюймовую талию (35.5 сантиметров), а также сделала операцию по изменению формы носа. Пикси имеет на своем счету уже 15 хирургических операций на которые ушло около 120 тысяч долларов. В интервью Daily Mail она рассказала, что прохожие часто обращают внимание на нее. Люди говорят ей: "Вы очень похожи на мультяшку, но будьте осторожны, вы выбрали опасный путь". Но на девушку эти предостережения не действуют. "Я воспринимаю эти слова как комплимент, ведь я именно этого и хочу достигнуть", — говорит она. Кстати, в биографии подражательницы есть интересный факт: раньше она работала электриком в Швеции. Но после перевоплощения переехала в Северную Каролину, США.