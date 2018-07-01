Проект "Балерина" - детище американского фотографа Дэйна Шитаги (Dane Shitagi).

Проект "Балерина" - детище американского фотографа Дэйна Шитаги (Dane Shitagi). Этот необычайно красивый проект длится уже 15 лет и насчитывает более 1000 уникальных снимков, показывающих элегантных танцовщиц в урбанистическом контексте. Это не обычные «танцевальные фото», а коллекция портретов, передающих чувства и эмоции чрезвычайно талантливых балерин, многие из которых танцуют в самых известных театрах мира. Шитаги черпает вдохновение в атмосфере самого города, создавая удивительный контраст грациозных фигурок балерин, застывших в техничных позах, с грубой суетой уличной жизни.