В США женщины тоже идут служить в армию.

Военное дело — это чисто мужская профессия. Она связана с нелёгкими нагрузками и тяжёлыми условиями. Но, тем не менее, женщины всё равно идут служить в армию. Что ними движет? Неизвестно.