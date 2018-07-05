Прежде всего в этих девушках ценилась естественность, интеллект и духовное развитие.

Прежде всего в этих девушках ценилась естественность, интеллект и духовное развитие. Мисс Европа — континентальный конкурс красоты, в котором принимают участие страны, территориально находящиеся в Европе, а также Израиль, Турция и Ливан. Конкурс "Мисс Европа" в 1930 году проводился в Париже. В 1930-м победу одержала участница из Греции. Победительница конкурса в 1930 году Алики Диплараку родилась в семье известного адвоката и получила блестящее образование: будущая мисс Европа разговаривала совершенно свободно на четырех языках. Этот факт сыграет огромную роль: Алики Диплараку, всемирно известная благодаря своей красоте и почетным титулам, которыми наградила ее европейская печать — Спартанка, Афинянка и Гречанка с большой буквы, — объездила весь мир, читая лекции о Древней Греции и греческой культуре, пропагандируя свою родину и приглашая своих собеседников посетить землю, где родилась европейская цивилизация.