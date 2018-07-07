Ностальгическая фотоподборка со снимками "королевы людских сердец".

Ностальгическая фотоподборка со снимками "королевы людских сердец". Принцесса Диана, первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Принцесса Уэльская. По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией Би-би-си, Диана заняла 3 место в списке ста величайших британцев в истории. Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью (в частности, была активистом борьбы со СПИДом и движения за прекращение производства противопехотных мин). Была одной из самых популярных в мире женщин своего времени. В Великобритании всегда считалась самым популярным членом королевской семьи, ее называли "королевой людских сердец". И вместе с тем, она была несчастной женщиной, которая так и не смогла найти своё счастье и которая погибла в расцвете лет, в ужасной катастрофе.