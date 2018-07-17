Марк Сингерман - мульти-талантливый фотограф, кинорежиссер, графический дизайнер и художник из Лос-Анджелеса, работает в настоящее время в Нью-Йорке и Калифорнии.

Марк Сингерман - мульти-талантливый фотограф, кинорежиссер, графический дизайнер и художник из Лос-Анджелеса, работает в настоящее время в Нью-Йорке и Калифорнии. Марк фокусируется на портретной и уличной фотографии. Он начал фотографировать в 2007 году, когда купил свою первую DSLR-камеру. « Фотография оказала большое влияние на мою личную и профессиональную жизнь. Это было то, что заставило меня путешествовать, помогло встретить много новых интересных людей, с которыми бы я никогда иначе не познакомился, это привело меня к более глубокому пониманию самого себя, мира и моего места в нем. Я благодарен всем людям, встретившимся на моем пути», - сказал он.