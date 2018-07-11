От этих солнечных женщин просто невозможно отвести взгляд!

От этих солнечных женщин просто невозможно отвести взгляд! В Киевской Руси иx считали посланниками бога солнца, в средние века их боялись и считали ведьмами и колдунами, а в современном мире их любят и считают очень красивыми и необычными. Речь идет о людях с рыжим цветом волос. Они талантливы, индивидуальны, необычны и неповторимы. Сегодня мы решили проанализировать сколько рыжих красавиц шоу-бизнеса радуют нас своим талантом и озаряют яркой, теплой и светлой внешностью. Итак, рейтинг рыжих актрис, моделей и других знаменитостей начинается, поехали!