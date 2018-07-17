Основные элементы украинского народного костюма были сформированы еще в княжеские времена и позже почти не менялись.

Основные элементы украинского народного костюма были сформированы еще в княжеские времена и позже почти не менялись. Наряды украинцев зависели от места проживания и материального положения населения. Можно выделить и особенности одежды определенных регионов Украины, таких как Волынь, Подолье, Полесье, Покутье, Гуцульщина, Бойковщина, Лемковщина, Слобожанщина, Полтавщина и собственно Приднепровская Украина. Одежда делилась на праздничную и будничную, зимнюю и летнюю. В этом выпуске собраны фотографии, демонстрирующие, как одевались на Киевщине более ста лет назад. На старинных снимках представлены преимущественно женщины в праздничной одежде, с украшениями и бусами.