Риса Хираки - японская модель, которая ведет, казалось бы, обычный аккаунт в Instagram.

Риса Хираки - японская модель, которая ведет, казалось бы, обычный аккаунт в Instagram. Соблазнительные фото со съемок, селфи без макияжа и встречи с друзьями - все это не привлекает внимания, пока вы не узнаете, сколько лет этой девушке. Фоловеры Рисы были убеждены, что ей около 20 лет. Но на самом деле женщине недавно исполнилось 47! Однако, ни ее лицо, ни фигура не выдают возраста модели. Наоборот, внешность Рисы просто фантастическая. Интересно, какой ее рецепт молодости и красоты?!