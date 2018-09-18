Разноцветные волосы, куча украшений, ультрамодные очки и любимый хип-хоп - это все о жительнице Луцка, Алле Рогозиной.

Разноцветные волосы, куча украшений, ультрамодные очки и любимый хип-хоп - это все о жительнице Луцка, Алле Рогозиной. Пенсионерка решила кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону, и у нее это прекрасно получилось. Алла покрасила волосы, купила себе стильные наряды, переехала в Киев и даже завела свой микроблог под названием "hipsta_granny", где постит кучу фото и сториз из своих приключений. А недавно звезду социальных сетей пригласили на съемки рекламы известного бренда Shwartskopf.