Если вы мечтаете сбросить ненавистные килограммы, эта история обязательно вдохновит вас на изменения.

Если вы мечтаете сбросить ненавистные килограммы, эта история обязательно вдохновит вас на изменения. Эсбеди Баррера была недовольная своим телом и решила круто повернуть свою жизнь. С тех пор она не возвращалась к старым привычкам. Благодаря регулярным кардио и силовым тренировкам девушка похудела со 101 кг до 65 кг чуть меньше, чем за 2 года. Она ест практически все, но старается контролировать количество потребляемой пищи. Изредка она даже позволяет себе Oreo или другие вредности.