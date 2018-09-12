Канадская фитнес-модель зарабатывает деньги благодаря своей фигуре.

Знакомьтесь, это канадская фитнес-модель и тренер по пилатексу Аманда Элис Ли (Amanda Elise Lee). В подростковом возрасте девушка считала себя слишком худой, а потому стала работать над своей фигурой. В итоге ей удалось добиться впечатляющих форм, благодаря которым на ее страницу в «Инстаграм» подписалось более 9,3 миллионов человек. Теперь благодаря своему увлечению девушка зарабатывает немалые деньги. Простой рекламный пост на ее странице стоит 5 000 долларов, а за ненавязчивую рекламу придется заплатить от 25 000 долларов. За прошлый год Аманда заработала на своей странице 2 миллиона долларов.