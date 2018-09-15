50-летняя Жаклин Пизано покорила всех своей фигурой и стилем.

50-летняя Жаклин Берридо Пизано продолжает собирать восхищенные комплименты пользователей сети, которые без преувеличения называют ее самой сексуальной женщиной среди сверстниц. Красоте и стилю женщины могут позавидовать многие девушки, которые младше ее вдвое. Жаклин любит модные наряды известных дизайнеров, много путешествует и знает, как правильно показать себя, поэтому на ее страницу в Instagram уже подписаны сотни тысяч человек. В настоящий момент женщина живет в Италии и помогает воспитывать двух своих внучек.