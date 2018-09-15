О тайваньской девушке Лью Хсу, которая работает дизайнером, знает весь мир.

О тайваньской девушке Лью Хсу, которая работает дизайнером, знает весь мир. И вы удивитесь, что сделало ее звездой Instagram. Упругая, гладкая кожа, четкий овал лица и волшебный румянец - кажется, что перед тобой юная студентка или выпускница старших классов. Но настоящий возраст Лью Хсу удивит кого угодно. Ей не то что 20 с лишним. Этой женщине исполнилось целых 43 года и такая цифра кажется нереальной, когда смотришь на ее фото. Хотите знать ее секрет молодости? Без проблем, ведь Лью не скрывает эту информацию. Она говорит, что свежая кожа лица - это особенность генетики, но ее образ жизни не менее важен. Женщина пьет коллаген и витамин С, увлажняет кожу и защищает ее от солнца, а регулярные занятия спортом и чашка кофе утром - это вишенка на торте.