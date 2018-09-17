Улыбка, стеснение и счастье: это именно то, что чувствуют женщины, слыша комплимент.

Улыбка, стеснение и счастье: это именно то, что чувствуют женщины, слыша комплимент. Мехмет Генч (Mehmet Genç) — это турецкий тревел-фотограф, работающий под псевдонимом Ротасиз Сейях, что можно перевести буквально как «кочевник без пути». У него удивительные работы, но есть один фотопроект, который точно заставит вас улыбнуться. Он называется «Ты очень красива», и суть его проста. Генч говорит людям, которых встречает во время своих путешествий, что они красивы, и снимает их реакцию. Как видно по фотографиям до и после, его герои (в данном случае — героини) реагируют очень мило.