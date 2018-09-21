Фотографии секс-символа 1970-х Ракель Уэлч.

Американская актриса и певица Ракель Уэлч впервые привлекла к себе внимание, исполнив одну из главных ролей в фильме 1966 года «Фантастическое путешествие». Но нашему зрителю, как и всему остальному миру, Уэлч, скорее всего, известна по картине «Миллион лет до нашей эры» того же года, где актриса произносит всего три фразы и предстает в бикини из кожи оленя. Именно после выхода этого фильма, Ракель Уэлч обрела славу и стала секс-символом своего времени. А ее фотографии в бикини стала самым продаваемым постером.