Фотографии Анджелины Джоли, на которых актрисе всего лишь 15 лет.

Анджелине Джоли было всего 15 лет, когда она попала на профессиональную фотосессию к знаменитому голливудскому фотографу Гарри Лэнгдону в Лос-Анджелесе. Тогда ее почти никто не знал, хотя ее отец — известный актер Джон Войт. Несколько десятилетий Лэнгдон фотографировал людей из сферы шоу-бизнеса. Он снимал таких знаменитостей, как Джордж Клуни, Холли Берри и Софи Лорен. «Когда нас просят поснимать родственника известного актера, в данном случае — Джона Войта, мы всегда думаем: «Ну вот, опять, остается только надеяться, что она знает, что делать, а мы-то уж постараемся», — но в итоге это был большой сюрприз!» — рассказывает фотограф.