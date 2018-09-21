Но вы только посмотрите как выглядели женщины 30 лет назад — естественность во всей красе.

Современные модные стандарты красоты настолько сильно засели в наших умах, что мы стали забывать как выглядит естественная красота. Если кто-то выходит из дома не накрашенной или не в самых модных нарядах, то тут же становишься объектом сплетен и насмешек. Но вы только посмотрите как выглядели женщины 30 лет назад — естественность во всей красе. А затем сравните их с современными девушками, которые буквально все выглядят на одно лицо — те же накаченные губы, сделанные носы, цвет волос.