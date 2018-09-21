Нужно научиться ценить жизнь так, как научилась это делать Норма Джин Бауэршмидт в последний год жизни.

За эти последние 12 месяцев мы все научились так многому о жизни, о заботе, о любви и о том, как важно жить сегодняшним днем, прозвучало в день похорон Нормы Джин Бауэршмидт. И хотя похороны это, без сомнения, чрезвычайно печальное событие, Норма Джин показала, как можно прожить свою жизнь достойно, как сильно можно любить свою жизнь, и как с уважением можно относиться к ее окончанию. Именно поэтому атмосфера в этот день была почти торжественной Норма Джин успела сделать все, что хотела, и умерла со спокойной душой.