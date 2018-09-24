Фотопроект, который призван найти правильное мнение о женской красоте.

Фотопроект, который призван найти правильное мнение о женской красоте. «Мы. Женщины» — это фотопроект литовского фотографа Неринги Рекашюте (Neringa Rekašiute) о настоящей женской красоте. Еще будучи студенткой, Неринга занялась изучением проблемы изображения женского тела в средствах массовой информации и пришла к выводу, что нам постоянно пытаются навязать стандартизированный идеал женской красоты. Но существует ли идеальная красота? Неринга считает, что в СМИ женское тело изображается как объект сексуального желания, образ женщины сосредоточен только на ее внешности, а не на ее индивидуальности. По мнению Неринги, всё это имеет прямое негативное влияние на общество, в результате которого большинство женщин недовольны своим телом и у них из-за этого появляются различные проблемы, в том числе психологические. Женщина идеальная — какая она?