Все мы знаем Мэрилин Монро как кокетливую блондинку, ставшую секс-символом целого столетия.

Все мы знаем Мэрилин Монро как кокетливую блондинку, ставшую секс-символом целого столетия. О ней знает весь мир и в своё время она разбила сотни мужских сердец, однако она не всегда была блондинкой и Мэрилин Монро в том числе. Фотограф Ричард Миллер ставший «первооткрывателем» Нормы Джин Мортенсон, и понятия не имел о том, что она станет известна на весь мир, но это случилось и теперь её ранние снимки, сделанные этим талантливым фотографом, буду выставлены на аукцион. Ричарду С. Миллеру посчастливилось стать одним из первых фотографов для 19-летней брюнетки Нормы Джин, которая впоследствии стала Мэрилин Монро.