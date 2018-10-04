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Стюардесса завоевала титул "Мисс Шотландия" и вернулась на работу (Фото)

Смотрите фото (6)
Линзи МакЛелланд
16:34 Сегодня Телеграф
pressa.tv
Фото: pressa.tv

Новости шоу бизнеса: Победительницей конкурса красоты в Шотландии стала стюардесса Линзи МакЛелланд.

24-летняя Линзи МакЛелланд - стюардесса авиакомпании Emirates работает на рейсах Дубаи - Эдинбург (Шотландия). В июне этого года Линзи приняла участие в конкурсе красоты в Глазго и завоевала титул "Мисс Шотландия", оставив позади еще 11 претенденток, в 2014 году она уже участвовала в таком конкурсе, но неудачно.

После конкурса Линзи вернулась на свою работу.

Линзи МакЛелланд живет в Дубае в течение последних двух лет, но в интервью шотландской прессе сказала, что рада вернуться на родину в качестве "Мисс Шотландия".

Хотя большую часть времени девушка работает, она успевает путешествовать, отчеты о своих путешествиях публикует в Инстаграме.

Линзи МакЛелланд примет участие в конкурсе "Мисс Мира", который состоится в конце этого года в Китае.

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Новости шоу бизнеса, Конкурс, Красота, Линзи МакЛелланд, Мисс Шотландия, Победительница, Стюардесса, Титул, Фото.
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