Стюардесса завоевала титул "Мисс Шотландия" и вернулась на работу (Фото)

24-летняя Линзи МакЛелланд - стюардесса авиакомпании Emirates работает на рейсах Дубаи - Эдинбург (Шотландия). В июне этого года Линзи приняла участие в конкурсе красоты в Глазго и завоевала титул "Мисс Шотландия", оставив позади еще 11 претенденток, в 2014 году она уже участвовала в таком конкурсе, но неудачно.

После конкурса Линзи вернулась на свою работу.

Линзи МакЛелланд живет в Дубае в течение последних двух лет, но в интервью шотландской прессе сказала, что рада вернуться на родину в качестве "Мисс Шотландия".

Хотя большую часть времени девушка работает, она успевает путешествовать, отчеты о своих путешествиях публикует в Инстаграме.

Линзи МакЛелланд примет участие в конкурсе "Мисс Мира", который состоится в конце этого года в Китае.