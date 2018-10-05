24 августа 51-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки заключили брак.

24 августа 51-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки заключили брак. Для поклонников Моники Беллуччи это стало едва не трагедией: они ведь до последнего верили, что бывшие влюбленные восстановят отношения! Многие обвиняют Тину Кунаки в том, что это она разрушила прекрасный союз, хотя на самом деле актер познакомился с ней уже после расставания с Моникой. И, судя по всему, он невероятно счастлив рядом с новой музой. Красивая, игривая, утонченная - как тут не влюбиться? Предлагаем взглянуть на самые крутые образы 21-летней Тины, которая вскоре, похоже, станет еще и иконой стиля!