Уколы ботокса - привычное дело для этих знаменитостей.

Уколы ботокса - привычное дело для этих знаменитостей. Жизнь в Голливуде — это не шутки, и большинство актрис и певиц считает, что обязательно должны делать что-то со своим лицом, чтобы успешно конкурировать с девушками помоложе и хорошо выглядеть для ролей в своей возрастной категории. Понятно, что внешний вид — примерно 90% успеха в шоу-бизнесе. Кажется, что в Голливуде наверняка найдется масса пластических хирургов и косметологов, которые смогут правильно вколоть ботокс или другие "инъекции молодости" звездам, чтобы лицо не поплыло. Однако практика показывает, что звезды не умеют останавливаться, и даже когда они перестают быть похожи на себя, продолжают заниматься усовершенствованием себя.