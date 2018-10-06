25-летняя учительница начальной школы Фатемх Реслан (Fatemh Reslan) из Мичигана с детства любит путешествовать, но работа в школе не позволяла девушке на долго куда-то уезжать.

25-летняя учительница начальной школы Фатемх Реслан (Fatemh Reslan) из Мичигана с детства любит путешествовать, но работа в школе не позволяла девушке на долго куда-то уезжать. Недавно она потеряла младшего брата, который проиграл в борьбе с раком. Тогда Фатемх решила, что жизнь слишком коротка и непредсказуема, чтобы откладывать свою мечту.