Известный визажист Гоар Аветисян — настоящая волшебница, ведь при помощи косметики она дарит женщинам волшебство.

Если вы женщина, то вам наверняка известно, что правильно нанесённая косметика может сделать из вас буквально другого человека. Только открыв глаза утром, женщина видит в отражении совсем не Анджелину Джоли и ей приходится приложить немало усилий, чтобы привести себя в порядок и выглядеть на все сто. К тому же не каждая женщина наделена от природы невероятной красотой греческой богини и большинству приходится попотеть, чтобы стать красоткой. Известный визажист Гоар Аветисян — настоящая волшебница, ведь при помощи косметики она дарит женщинам волшебство. Мы предлагаем вам самим в этом убедиться!