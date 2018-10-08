Немецкий фотограф Питер Линдберг в новом календаре Pirelli решил показать естественную красоту женщин.

Немецкий фотограф Питер Линдберг в новом календаре Pirelli решил показать естественную красоту женщин. Названный «Эмоциональный», его черно-белый календарь Pirelli продолжает традицию восхищения женщинами без лоска «Я хотел изобразить женщин не с точки зрения их совершенства, а через свои чувства и эмоции. Вот почему я назвал это издание «Эмоциональный»: не искусственное совершенство, но реальный мир и эмоции, которые отражают лица этих женщин», —сказал Линдберг. Он снял 14 популярных актрис, в том числе Николь Кидман, Уму Турман и Пенелопу Круз. Фотографии были сделаны в Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Лос-Анджелесе, а также на пляже во Франции. Каждая фотография прекрасно показывает, что красота — это не молодость и совершенство, как говорят в средствах массовой информации, это настоящие чувства и внутренние эмоции. Смотрите, какие потрясающие получились фотографии!