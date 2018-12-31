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Понедельник, 31.12.2018
Редкие снимки Хиллари Клинтон из ее личных архивов (Фото)
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Редкие снимки Хиллари Клинтон из ее личных архивов (Фото)

В прошлом году Хиллари Клинтон исполнилось 70 лет, но когда-то американская Железная леди была не только студенткой-активисткой, но и спортсменкой и просто красавицей. Давайте посмотрим, как менялась Хиллари год за годом: от маленькой девочки в белом платье к юной студентке колледжа на митинге и до молодой жены губернатора, которая встречается с президентом Рейганом. В этой подборке - 20 редких фотографий Хиллари Клинтон из ее личных архивов.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Хиллари Клинтон, Политик, Жена президента, Редкие снимки, жена губернатора.
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