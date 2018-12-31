Редкие снимки Хиллари Клинтон из ее личных архивов (Фото) В прошлом году Хиллари Клинтон исполнилось 70 лет, но когда-то американская Железная леди была не только студенткой-активисткой, но и спортсменкой и просто красавицей. Давайте посмотрим, как менялась Хиллари год за годом: от маленькой девочки в белом платье к юной студентке колледжа на митинге и до молодой жены губернатора, которая встречается с президентом Рейганом. В этой подборке - 20 редких фотографий Хиллари Клинтон из ее личных архивов.