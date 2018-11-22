Сказочные русалки, которые вынуждены жить на земле (Фото) Что мы знаем о русалках, об этих мифических существах из сказок, которые якобы живут в море и пленяют всех моряков и других мореплавателей своей неземной красотой? Эти нимфы с рыбьими хвостами, вынужденные жить под водой, настолько красивы, что от одного их вида у мужчин захватывает дух. Фотограф Сабрина Нильсен (Sabrina Nielsen) из Дании любит воплощать в жизнь свои фантазии путём фотографии и на этот раз она решила представить миру серию фантазийных работ о русалках, которые были изгнаны из моря тёмным созданием и теперь вынуждены жить на земле.