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Без пластики и фотошопа: самые красивые звезды 90-х (Фото)
Мода ретроспективна, и это уже давно доказано! Современные модные тренды это сплошное цитирование 90-х. Именно в то время благодаря моде на угловатую мальчишескую худобу а-ля Кейт Мосс в нашем сознании надежно закрепились параметры 90-60-90. Тем не менее тогдашние кумиры добивались идеальных пропорций собственными силами, не прибегая к помощи пластических хирургов или Фотошопа. Естественность - вот главный конек того времени! Если внешность рубенсовских дам сегодня многим может показаться странной, то красота икон стиля 90-х ни у кого не вызывает сомнений. Эти девушки не стеснялись своего тела без пластики, и мы до сих пор на них равняемся!
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