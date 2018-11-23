Студентка покорила мир косплея своею красотою (Фото)

Знакомьтесь, это 24-летняя студентка факультета иностранных языков РГСУ Анастасия Зеленова. Девушка обрела известность в сети благодаря косплею, которым она увлекается вот уже почти 10 лет. Предлагаем взглянуть на образы Анастасии, которые выглядят настолько сексуально, что просто не могут не нравиться.