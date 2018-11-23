Как правильно выбрать и носить бюстгальтер

Новости шоу бизнеса: Женщины во всем мире ежедневно носят бюстгальтеры.

Они в значительной степени необходимы, если вы не хотите демонстрировать слишком много деталей своего тела или опасаетесь болей в спине.

Несмотря на то, что они являются частью постоянного гардероба, как часто вы слышали жалобы женщин на неудобный бюстгальтер? Достаточно часто, не так ли? Ни вылезающие косточки, ни кошмарные крючки комфорта не доставляют. Но, оказывается, причиной вашего дискомфорта является ношение неправильно подобранного бюстгальтера.

Как понять, что бюстгальтер подобран правильно?

"Ваш бюстгальтер пытается поговорить с вами, я думаю об этом именно так", — рассказывает Кохен. "В конце дня обратите особое внимание на то, что вас беспокоит, прежде чем снять нижнее белье".

"Чувствуете ли вы впивающиеся на спине крючки. Может быть ткань колючая или вы чувствуете косточки по бокам или по середине? Лямки спадали весь день? Вы знаете, что вам неудобно, но порой требуется время, чтобы понять, что именно вас не устраивает", — продолжает она.

Ваш бюстгальтер может быть с плохо прилегающими лямками, маловат или большеват в чашке. Даже ремень с застежками может стать проблемой. К счастью, есть простой способ понять, какая область бюстгальтера вызывает проблемы.

"Наденьте облегающую белую майку, и если вы можете увидеть лифчик очень четко, будь то выпуклость пустая область в чашке, ремень или боковые стороны, которые могут топорщиться, вы купили белье неправильного размера", — говорит Кохен.

Что важно знать при покупке бюстгальтера?

У всех разная грудь. Так оно и есть. У некоторых грудь разительно отличается от груди другой женщины, а некоторые близки. Различные формы, размеры и внешний вид, все это важно принимать во внимание при покупке.

"Люди всегда сосредоточены на размере бюстгальтера: обхвате под грудью и чашке. И это действительно важно", — рассказывает Кохен. "Но форма груди и вид бюстгальтера также невероятно важны. Например, если у вас грудь, смотрящая в разные стороны, то между грудями образуется достаточно большое пространство, поэтому будет непросто найти идеальный лифчик".

Проведите исследование и посмотрите, какая форма вам подходит идеально. Профессиональный подбор бюстгальтера – также отличная идея. Профессионалы помогут вам определить размер и идеальную для вас форму.

Обратите внимание на лямки.

Многие девушки сталкиваются со спадающими лямками. Кто-то полагает, что все дело в их недостаточной затянутости. Но при сильном их затягивании комфорта также нет. Оказывается, лямки ваших бюстгальтеров пытаются кое-что вам сказать.

"Одна из причин может заключаться в том, что у вас узкие или скошенные плечи", — рассказывает Кохен. "Если это так, стоит рассмотреть вариант с глубоким вырезом или вырезом-борцовкой на спине, где лямки не будут спадать. Вы также можете просто попытаться настроить лямки, чтобы убедиться, что этого достаточно".

Сколько бюстгальтеров вам нужно?

Многим женщинам нравится покупать нижнее белье. Но есть ли какое-то конкретное число изделий, которые необходимы каждой девушке?

"У вас, вероятно, есть 20 бюстгальтеров в ящике, в том числе, купленные 10 лет назад. Вам не нужно такое количество", — говорит Кохен. "Я рекомендую от двух до трех нейтрального цвета бюстгальтеров с классической формой. Важно подобрать оттенок максимально близкий к вашему тону кожи. Это будут настоящие рабочие лошадки, которые носятся на повседневной основе. Также можно обзавестись черным или цветным бюстгальтером классической формы, если вам хочется какого-то разнообразия. Не забывайте о моделях подходящего цвета без бретелек, а также комфортных вариантах, вроде мягких бралеттов. Итого, всего семь бюстгальтеров".

Не носите один и тот же бюстгальтер каждый день.

Некоторые бюстгальтеры мы любим больше остальных, поэтому хотим носить их все время. Если вы действительно определились со стилем, купите парочку одинаковых лифчиков, потому что постоянная носка одного и того же – не очень хорошая идея.

Бюстгальтер следует стирать после почти каждого использования, а спортивные бюстгальтеры после каждой тренировки. Влажная среда пропотевшего бюстгальтера – идеальное место для роста микроорганизмов, дрожжей, бактерий и даже грибков. Это может быть потенциально опасно для организма, особенно если вы уже сталкиваетесь с определенными аллергическими реакциями.

Даже если таких признаков пока что нет, не забывайте, что человеческое тело на протяжении длительного воздействия становится более восприимчивым к инфекциям.