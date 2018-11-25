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Смелые девушки, которые решились на короткую стрижку и не прогадали (Фото)
Обычно девушки очень пугаются, когда представляют, что когда-нибудь им в голову придёт идея остричь свои прекрасные длинные волосы и сделать озорную короткую стрижку. Но бывают моменты, когда представительницы прекрасного пола жаждут перемен и кардинально меняют своим имидж, в первую очередь, конечно, отрезая и перекрашивая свои волосы. Многие люди даже не догадываются, насколько хорошо они будут выглядеть с короткой стрижкой, но решившись на это, они не понимают, почему не пошли в парикмахерскую раньше.
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