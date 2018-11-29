Конкурс "Мисс мира - 2018": сногсшибательные участницы (Фото) Конкурсе "Мисс мира - 2018" пройдет на тропическом приморском курорте Китая на острове Хайнань уже 8-го декабря 2018 года. А сегодня мы хотели бы показать вам самых привлекательных участниц от разных стран мира, которые посоревнуются за победу в этом конкурсе красоты. Стоит отметить, что все 118 девушек-участниц уже прибыли на Хайнань, где готовятся к состязанию, устраивают репетиции и проводят встречи.