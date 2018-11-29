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Длинноволосая красавица покорила Интернет роскошными волосами (Фото)
Многие помнят фильм про «Варвару-красу, длинную косу», но как известно, любая сказка рано или поздно может стать былью, и то, что когда-то было запредельной мечтой для большинства девушек, в настоящее время не такая уж и редкость. И, тем не менее, Крисси Элизабет (Krissy Elisabeth) – обладательница роскошных длинных волос продолжает покорять пользователей сети Интернет своей необыкновенно красивой и шелковистой «гривой» в необычной цветочной интерпретации.
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