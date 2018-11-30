Женская красота непостоянная: как менялись идеалы красоты

Новости шоу бизнеса: "Красота - в глазах смотрящего".

Стандарты женской красоты меняются и менялись уже на разных исторических этапах. В наше время эти изменения происходят все быстрее и быстрее!

Cassey Ho - тренер по фитнесу, решила изобразить меняющийся характер стандартов красоты.

"Если бы у меня было "идеальное" тело на протяжении всей истории, я бы выглядела так:

"Середина 2010-го-2018: большие плечи, широкие бедра, крошечные талии и полные губы!"

"Середина 90-х - 2000-е годы: большие сиськи, плоские животы"

"Начало 90-х. Супер худая фигура"

"1950-е годы: фигура в форме песочных часов. Показатели Элизабет Тейлор 36-21-36 являются идеальными"

"1920-е годы. Появляются мальчишеские, андрогинные и юношеские, с минимальной грудью, прямые фигуры!"

"1400-1700 "Итальянский ренессанс": округлый живот, большие бедра и пышная грудь. Быть сытым - признак богатства и статуса. Только бедные худые"

Почему мы изменяем наши тела в угоду моде? Полюбите себя такими, как вы есть!

И никого не слушайте. Вы всегда прекрасны!